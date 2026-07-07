TG: investe e uccide motociclista durante sorpasso

Keystone-SDA

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Un motociclista 62enne è morto ieri sera in un incidente stradale a Salmsach (TG) dopo essersi scontrato frontalmente con una automobile guidata da un ventunenne, che stava sorpassando un diciottenne con il quale stava probabilmente disputando una gara di velocità.

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(Keystone-ATS) Le due auto – un’Audi e una Mercedes – sono state sequestrate, ha spiegato un portavoce della polizia cantonale turgoviese a Keystone-ATS. L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente in fase di accertamento, anche per quanto riguarda la velocità a cui viaggiavano le due vetture. I due giovani sono stati arrestati.

Per permettere i rilievi dell’incidente, la strada tra Amriswil e Salmsach è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Anche la circolazione dell’adiacente linea ferroviaria ha subito limitazioni.