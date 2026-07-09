TG: donna trovata morta in casa, arrestato 53enne

Keystone-SDA

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Una 40enne ucraina è stata ritrovata senza vita ieri pomeriggio nella sua abitazione di Buchackern, località del canton Turgovia.

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(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine stanno trattando il caso come un omicidio e hanno già effettuato un arresto: si tratta di un 53enne tedesco, presente sul posto al momento dell’arrivo degli agenti.

Intorno alle 16.30 di mercoledì, indica in una nota odierna la polizia turgoviese, è giunta la segnalazione riguardante una donna che non si era presentata al lavoro. Il cadavere è stato in seguito rinvenuto nel suo domicilio di Buchackern, frazione del comune di Erlen (TG).

La causa esatta del decesso sarà determinata dall’istituto di medicina legale. Tuttavia, la procura ha nel frattempo aperto un’indagine penale ipotizzando il reato di omicidio intenzionale.

Interrogata da Keystone-ATS, la polizia non ha voluto fornire dettagli sulla natura delle ferite mortali subite dalla vittima, né sulla relazione fra la 40enne e il 53enne, adducendo “motivi investigativi”.