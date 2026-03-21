TG: autobus finisce contro panetteria, nessun ferito

Keystone-SDA

Rocambolesco incidente per fortuna senza gravi conseguenze questo pomeriggio a Münchwilen (TG): dopo una collisione con un rimorchio di un'auto, un bus di linea ha finito la sua corsa contro una panetteria. Nessuno è rimasto ferito, ma ingenti sono i danni materiali.

1 minuto

(Keystone-ATS) La causa esatta del sinistro è in fase di accertamento. Poco dopo le 13, l’autista 63enne dell’autobus stava percorrendo una strada nella località turgoviese, quando, dopo aver svoltato, si è scontrato contro il rimorchio di un’auto proveniente da Wil (SG). Il mezzo pubblico è allora uscito dalla carreggiata sulla destra, ha sfondato una ringhiera e si è fermato nell’area esterna di una panetteria, ha riferito in una nota la polizia cantonale turgoviese.

L’autista dell’autobus, il passeggero e due clienti che si trovavano nell’area esterna della panetteria sono rimasti illesi. Ma il tratto di strada interessato è stato chiuso per diverse ore.