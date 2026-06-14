TG: allarme bomba, evacuato mercatino tra Kreuzlingen e Costanza

Keystone-SDA

Un allarme bomba oltreconfine ha costretto le forze dell'ordine ad evacuare nelle prime ore del mattino il mercatino delle pulci transfrontaliero aperto 24 ore su 24 situato tra Kreuzlingen (TG) e Costanza (Germania).

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(Keystone-ATS) Si tratta di una minaccia legata a un possibile esplosivo, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS la portavoce della polizia di Costanza, Tatjana Deggelmann. Le indagini sono in corso e la durata dell’intervento è ancora incerta.

In mattinata la polizia cantonale turgoviese ha diramato un comunicato indicando una “situazione di minaccia” a ridosso del confine non meglio precisata, precisando tuttavia che non sussiste un pericolo concreto per la popolazione.

“Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione di polizia nella zona del porto”, si legge nella nota. Le autorità turgoviesi hanno dichiarato di essere in stretto contatto con la polizia di Costanza.

Stando alle autorità tedesche, oltre alle zone di Klein Venedig e Hafenstrasse, è interessata anche la stazione ferroviaria della città. Alla popolazione è stato chiesto di evitare l’area.

Sul proprio sito le FFS indicano che il traffico ferroviario tra Kreuzlingen e Costanza è stato interrotto a causa di un “evento verificatosi in Germania”.

Il mercatino delle pulci aperto 24 ore su 24 è una manifestazione annuale che si svolge nell’arco di due giorni e che questo fine settimana ha luogo a Kreuzlingen e nella vicina Costanza, in Germania.