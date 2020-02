Il consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia ha confermato venerdì un progetto di un attentato terroristico avente quale obiettivo il deposito di idrocarburi di Vernier. L'Intellingence elvetica ha comunicato che non commenta le sue attività operative. Dal canto suo, il Ministero pubblico della Confederazione non ha voluto confermare tali informazioni né precisare se un'inchiesta sia stata aperta su questo caso particolare. Si è limitato ad indicare che l'Ministero pubblico collabora strettamente con varie autorità federali e cantonali incaricate di lottare contro il terrorismo.

Secondo la testata romanda, alla fine dell'estate del 2018, servizi segreti americani avrebbero inviato documenti alle loro controparti svizzere, con tutti i dettagli in merito all'attentato. Questa minaccia, presa sul serio dalle autorità di Ginevra, avrebbe portato le autorità ad adottare misure speciali per proteggere i siti rischiosi del Cantone. L'attacco era previsto per "fine aprile o inizio maggio 2019".

La figura centrale di questo progetto sarebbe stata un 25enne cresciuto a Lignon vicino a Ginevra, convertito all'Islam nel 2013 e affiliato al gruppo terroristico solo due anni dopo. L'uomo descritto come "socievole" e "affidabile" sarebbe detenuto in una prigione del Kurdistan siriano dove avrebbe negato, sempre secondo la testata, ogni addebito.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sventato un attentato vicino all'aeroporto di Ginevra 14 febbraio 2020 - 21:49 Una cellula legata all'IS avrebbe progettato di far esplodere le cisterne di Vernier, a pochi chilometri dall'aeroporto di Ginevra. È quanto emerso da un'inchiesta condotta dal quotidiano Le Temps che ha portato alla luce il piano funesto sventato dal Servizio di intelligence della Confederazione. La figura centrale di questo progetto sarebbe stata un 25enne cresciuto a Lignon vicino a Ginevra, convertito all'Islam nel 2013 e affiliato al gruppo terroristico solo due anni dopo. L'uomo descritto come "socievole" e "affidabile" sarebbe detenuto in una prigione del Kurdistan siriano dove avrebbe negato, sempre secondo la testata, ogni addebito. Secondo la testata romanda, alla fine dell'estate del 2018, servizi segreti americani avrebbero inviato documenti alle loro controparti svizzere, con tutti i dettagli in merito all'attentato. Questa minaccia, presa sul serio dalle autorità di Ginevra, avrebbe portato le autorità ad adottare misure speciali per proteggere i siti rischiosi del Cantone. L'attacco era previsto per "fine aprile o inizio maggio 2019". Una conferma, nessuna smentita Il consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia ha confermato venerdì un progetto di un attentato terroristico avente quale obiettivo il deposito di idrocarburi di Vernier. L'Intellingence elvetica ha comunicato che non commenta le sue attività operative. Dal canto suo, il Ministero pubblico della Confederazione non ha voluto confermare tali informazioni né precisare se un'inchiesta sia stata aperta su questo caso particolare. Si è limitato ad indicare che l'Ministero pubblico collabora strettamente con varie autorità federali e cantonali incaricate di lottare contro il terrorismo.