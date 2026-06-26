Terremoto in Venezuela, aggiornato a 920 il bilancio dei morti

Keystone-SDA

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Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto ha riferito Rodriguez in un comunicato televisivo, il numero dei feriti è salito a 3360 mentre le persone individuate con vita e ancora sotto le macerie sarebbero 172. A livello di strutture e infrastrutture – secondo il rilevamento delle autorità – il numero di edifici e abitazioni distrutte o severamente danneggiate è di 383, a cui vanno aggiunti anche 13 ospedali, 25 centri commerciali, e oltre 1000 infrastrutture. Rodríguez ha aggiunto inoltre che fino a questo momento (alle 13 ora locale – le 17 in Svizzera) sono state registrate 302 repliche dalla scossa principale.

Il presidente dell’Assemblea ha infine informato che sono stati approntati rifugi per i senzatetto e ha rivolto un appello alla popolazione a non dirigersi da Caracas alla zona del Guaira a portare aiuti per non ostruire le vie di comunicazione e la circolazione dei mezzi di soccorso. Nelle ultime ore era stato segnalato infatti sui social il congestionamento della principale autostrada che collega la capitale verso nord con la zona costiera, la più colpita dal terremoto.