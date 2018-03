Per le regionali non è ancora iniziato lo spoglio e gli exit-poll in Lombardia indicano in netto vantaggio Attilio Fontana (Lega) con il 38-42% su Giorgio Gori (Pd) al 31-35%. Nel Lazio i giochi sembrano ancora aperti con l’uscente Nicola Zingaretti (Pd-LeU) al 30-34% davanti a Stefano Parisi (centrodestra) al 26-30% e Roberta Lombardi (M5S) con una forchetta analoga (25-29%).

A livello di coalizioni il centro-destra conduce con il 35,6% davanti ai grillini (32,5%) e al Pd con gli alleati (23%). In sintesi il Movimento fondato da Grillo sfonda al Sud e il centro-destra cresce al Nord, con la sinistra in perdita di consensi anche nelle sue tradizionali roccaforti dell’Italia centrale.

In base allo scrutinio di Camera e Senato che si è consolidato nel corso della mattinata il centro-destra, grazie anche all’affermazione nei collegi uninominali del Nord, si avvicina all’obiettivo al Senato ma gli mancano alcune decine di seggi. Lo scrutinio di 50'594 sezioni su 61'401 a Montecitorio attribuisce al M5S il 31,9% davanti al Pd in caduta libera al 19,0%. In terza posizione la Lega al +17.9% che supera gli alleati di Forza Italia al 14,0% e di Fratelli d’Italia al 4,3%. Seguono Liberi e Uguali con il 3,4% e Più Europa della Bonino con il 2,6% (la partecipazione al voto è stata del 73% contro il 75,27% del 2013).

Terremoto in Italia dove il Movimento Cinque Stelle distanzia tutte le altre forze politiche nelle legislative di questo fine settimana dalle quali però non sembra uscire una maggioranza di governo chiara.

