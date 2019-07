Si tratta di veri e propri zaini con all'interno prodotti che permettono la sopravvivenza all'aperto fino a quattro giorni. Ci sono confezioni di buste d'acqua depurata, cibo proteico sotto vuoto, kit di primo soccorso, pastiglie per depurare l'acqua, guanti, maschere, creme da sole e repellenti, torce solari che funzionano anche come radio e caricatori del cellulare, coperte termiche e decine di oggetti.

Da anni diversi negozi vendono speciali kit da utilizzare in caso di terremoto, il cui contenuto è eccezionale e vario, e in questi giorni sono andati a ruba.

Il terremoto che pochi giorni fa ha colpito la California ha ricordato ai suoi abitanti che la prevenzione è la prima regola per la sopravvivenza, nel caso del Big One, il devastante sisma previsto nella regione.

Terremoti Un kit per sopravvivere al "Big One" Di Daniele Compatangelo, RSI News

