Terre des hommes ha aiutato più persone, nonostante budget in calo

Keystone-SDA

La fondazione Terre des hommes nel 2025 ha aiutato con i suoi progetti un totale di 6,2 milioni di persone in 27 Paesi. Si tratta di un aumento pari a 400'000 individui, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi.

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(Keystone-ATS) L’organizzazione ha aiutato bambini e comunità su tre continenti, in particolare nei settori migrazione, salute di madri e figli e accesso alla giustizia. Circa 1,2 milioni di persone hanno beneficiato degli aiuti d’urgenza, in particolare a Gaza e dopo i terremoti in Myanmar e Afghanistan.

Per quel che riguarda le madri, nel Burkina Faso si è dato ad esempio aiuto per garantire un miglior sostegno medico durante e dopo i parti.

L’improvvisa frenata degli Stati Uniti nel ramo degli aiuti internazionali, così come gli importi al ribasso di altri Paesi, hanno portato Terre des hommes a dover rinunciare a differenti progetti, oltre a tagliare circa 440 impieghi a livello globale e dieci in Svizzera.

Nonostante il calo del budget del 10%, la fondazione ha chiuso l’anno con un utile operativo di 1,8 milioni di franchi. Le misure di risparmio unite a un anno particolarmente ricco di lasciti testamentari hanno permesso questo risultato, viene sottolineato nella nota.