La polizia intanto ha invitato gli abitanti di Amesbury a "non raccogliere nulla da terra". "Non sappiamo ancora dove fosse contenuto il nervino questa volta", ha detto il vice commissario della Metropolitan Police, Neil Basu.

Il segretario per la sicurezza britannica Ben Wallace ha lanciato però un appello alla Russia, intimando di "dire quello che hanno fatto" e a "fornire le indicazioni necessarie" per fare in modo che la salute dei cittadini sia garantita.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Regno Unito, altri avvelenamenti con agente nervino 05 luglio 2018 - 13:32 Due persone sono in condizioni critiche dopo essere state esposte, nel sud-ovest dell'Inghilterra, allo stesso tipo di agente nervino che quattro mesi fa aveva avvelenato l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia, creando parecchie tensioni tra Londra e Mosca. Due britannici, un uomo e una donna, sono stati ricoverati lo scorso sabato a Amesbury, nel sudovest dell'inghilterra, una cittadina situata a una dozzina di chilometri da Salisbury, dove Sergei Skripal e sua figlia sono stati avvelenati in marzo. La polizia aveva dapprima parlato di un incidente legato al consumo di droga, ma mercoledì sera l'antiterrorismo britannico ha annunciato che la coppia è stata esposta allo stesso agente nervino usato su Skripal, il Novichok. "Spetterà alla scientifica stabilire se la fonte è la stessa", hanno fatto sapere le autorità britanniche, sottolineando che "nessuna prova" al momento suggerisce che siano stati appositamente presi di mira. Il segretario per la sicurezza britannica Ben Wallace ha lanciato però un appello alla Russia, intimando di "dire quello che hanno fatto" e a "fornire le indicazioni necessarie" per fare in modo che la salute dei cittadini sia garantita. Il ministro dell'interno britannico Sajid Javid ha convocato una riunione del comitato di emergenza per discutere del caso. La polizia intanto ha invitato gli abitanti di Amesbury a "non raccogliere nulla da terra". "Non sappiamo ancora dove fosse contenuto il nervino questa volta", ha detto il vice commissario della Metropolitan Police, Neil Basu.