Vacanze (al gelo) tra i pinguini 23 dicembre 2019 - 10:20 L'ultima moda dei vacanzieri sembra essere quella delle destinazioni estreme e tra queste figura indubbiamente il Polo Sud, il posto più freddo e ventoso della Terra. Gli analisti prevedono che nel 2020 circa 78’000 turisti visiteranno l'Antartide, il 40% in più rispetto alla stagione precedente. Il continente coperto di ghiaccio è infatti meta di un nuovo tipo di ecoturismo. Un turismo che mira a scoprire le bellezze del paesaggio, incantevole nelle sue diverse sfumature di bianco e blu, ma anche le sue fragilità. Nonostante le buone intenzioni, le compagnie di viaggio e i turisti hanno però creato un paradosso: in media ogni turista produce infatti cinque tonnellate di emissioni di CO2 per raggiungere il Polo Sud. "Mi sento comunque un po' in colpa – dice una turista – perché ho preso un volo e sto viaggiando su una nave, anche se quest'ultima consuma meno di altre e a bordo non ci sono bottiglie di plastica. Lasciamo comunque un'impronta che non possiamo ignorare". In compenso le navi accompagnano spesso anche i ricercatori. In questo modo i viaggiatori vengono direttamente coinvolti nella raccolta di campioni e dati di una regione del mondo di cui si sa ancora poco.