Sabine raggiunge la Svizzera con venti a quasi 150 km/h 10 febbraio 2020 - 13:23 Domenica notte la tempesta Sabine (Ciara nelle regioni francofone) è arrivata in Svizzera, causando qualche disagio, in particolare al traffico. Per il momento la tempesta che ha attraversato buona parte dell'Europa centrale e che è giunta domenica sera in Svizzera non ha causato danni importanti. Nell'arco giurassiano, degli alberi caduti sulle linee aeree di contatto e sui binari hanno causato l'interruzione del traffico ferroviario. Alcune strade hanno inoltre dovuto essere chiuse. Disagi sono stati segnalati anche al traffico aereo. All'aeroporto di Zurigo, sono stati annullati una cinquantina di decolli e altrettanti atterraggi. Le folate più forti in pianura, con picchi di 148 km/h, sono state rilevate nel cantone di Basilea Campagna. A causa della tempesta in alcuni cantoni - ad esempio - Basilea, San Gallo, Zurigo e Soletta - le autorità hanno sconsigliato ai genitori di mandare i figli alle scuole elementari o hanno deciso di tenerle chiuse oggi e domani. La tempesta ha però regalato anche qualche soddisfazione: domenica un Boeing 747 della British Airways ha percorso la tratta New York-Londra in 4 ore e 56 minuti invece delle 6 ore e 13 stimate, un record per un volo commerciale subsonico. Il servizio del TG: