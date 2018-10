''Non sarà un canale elitario, ma culturale - racconta il presidente Peter Boudgoust - con tutte le interpretazioni della cultura, dall'Opera al pop o rock. Vogliamo condividere la cultura senza indice puntato, né club esclusivi. Offrendo uno sguardo oltre la superficie, dietro le quinte, per mostrare come si muove il mondo. E' nostro compito lottare per le diversità europee, permettendo l'accesso a culture che non si conoscono''.

Arte in italiano, versione sottotitolata, darà al via oggi, mercoledì, all'offerta gratuita in streaming video delle sue oltre 400 ore di programmi, 300 di concerti e spettacoli più una cinquantina di serate d'Opera dal vivo l'anno.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il canale europeo Arte parla italiano 17 ottobre 2018 - 17:53 Documentari, storia, scienze, mostre, tantissima musica, inchieste e magazine. Dopo il francese, tedesco, inglese, spagnolo e polacco, Arte, il più importante canale culturale europeo, debutta anche in italiano. Arte in italiano, versione sottotitolata, darà al via oggi, mercoledì, all'offerta gratuita in streaming video delle sue oltre 400 ore di programmi, 300 di concerti e spettacoli più una cinquantina di serate d'Opera dal vivo l'anno. Una selezione di programmi sarà disponibile anche sul sito della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, mentre Arte in italiano ospiterà alcuni programmi della RSI. ''Non sarà un canale elitario, ma culturale - racconta il presidente Peter Boudgoust - con tutte le interpretazioni della cultura, dall'Opera al pop o rock. Vogliamo condividere la cultura senza indice puntato, né club esclusivi. Offrendo uno sguardo oltre la superficie, dietro le quinte, per mostrare come si muove il mondo. E' nostro compito lottare per le diversità europee, permettendo l'accesso a culture che non si conoscono''. Fondata nel 1991 da Francia e Germania come rete televisiva e online di servizio pubblico (fruibile su tutti gli schermi mobili e nelle tv collegate a internet), con 10 ore di nuovi programmi sottotitolati a settimana, da Arte Reportage con approfondimenti sull'attualità al magazine Metropolis, con l'ingresso dell'italiano ora Arte raggiungerà il 70% di tutti gli europei nella loro lingua madre. Oltre la metà dei programmi (85% dei quali di origine europea grazie ad accordi con 9 emittenti) sarà accessibile anche nel resto del mondo.