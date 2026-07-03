Telefonata Netanyahu-Trump, “presto si vedranno negli Usa”
L'ufficio del primo ministro israeliano comunica che poco fa Benjamin Netanyahu ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, congratulandosi con lui in occasione del 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti.
(Keystone-ATS) Nel corso della conversazione, Netanyahu ha affermato che “gli Stati Uniti rappresentano un baluardo della libertà nel mondo e che Israele attribuisce grande valore allo stretto rapporto che lega le due nazioni”.
“Netanyahu e Trump hanno inoltre concordato di incontrarsi prossimamente negli Stati Uniti”, viene ancora precisato.