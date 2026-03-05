Teheran, colpita una petroliera Usa nel Golfo

Keystone-SDA

L'Iran afferma di aver colpito una petroliera americana nel Golfo. Lo rende noto la televisione di Stato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione dell’Iran ha affermato che un missile iraniano ha colpito una petroliera statunitense nel Golfo, nel sesto giorno della guerra regionale con l’Iran, che sta infiammando il Medio Oriente.

La nave in questione “è stata colpita da un missile nel Golfo Persico settentrionale” ed “è attualmente in fiamme”, ha affermato l’Irgc in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato, che non ha fornito ulteriori dettagli.

L’incidente – che spiega la Afp non è stato ancora confermato in modo indipendente – avviene mentre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione afferma di avere il “controllo totale” dello Stretto di Hormuz, una via d’acqua fondamentale per il commercio mondiale di petrolio

Usa si “pentiranno amaramente”

In precedenza il ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghchi aveva scritto su X che gli Stati Uniti “si pentiranno amaramente” del precedente creato con l’affondamento di una nave iraniana.

“Gli Stati Uniti hanno perpetrato un’atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste iraniane. La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo quasi 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso – scrive -. Ricordatevi le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per pentirsi amaramente del precedente che hanno creato”.