Il sistema è destinato ad avere sempre più successo. Le estati diventano sempre più calde e cresce il bisogno di fresco della popolazione. Una sfida per la strategia della Confederazione in termini di riduzione del CO2. E di laghi, in Svizzera, ce ne sono 1'500.

Anche quando l'acqua superficiale di un lago si riscalda, più in profondità la temperatura rimane costante, tra i 4 e i 7 gradi. Attingerla per raffreddare un edificio rappresenta un'alternativa più ecologica rispetto agli impianti di climatizzazione convenzionali, poiché produce molta meno anidride carbonica. Il potenziale offerto dal lago, inoltre, è praticamente inesauribile.

Sfruttare l'acqua dei laghi attinta in profondità in impianti di climatizzazione più rispettosi dell'ambiente. Un sistema che sta avendo sempre più successo in Svizzera. È utilizzato dal Palazzo delle Nazioni a Ginevra e dal supercomputer a Lugano. Ma diversi altri edifici stanno adottando questo sistema. Presto saranno una trentina in Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il lago, un ottimo climatizzatore 23 luglio 2019 - 09:21 Sfruttare l'acqua dei laghi attinta in profondità in impianti di climatizzazione più rispettosi dell'ambiente. Un sistema che sta avendo sempre più successo in Svizzera. È utilizzato dal Palazzo delle Nazioni a Ginevra e dal supercomputer a Lugano. Ma diversi altri edifici stanno adottando questo sistema. Presto saranno una trentina in Svizzera. Anche quando l'acqua superficiale di un lago si riscalda, più in profondità la temperatura rimane costante, tra i 4 e i 7 gradi. Attingerla per raffreddare un edificio rappresenta un'alternativa più ecologica rispetto agli impianti di climatizzazione convenzionali, poiché produce molta meno anidride carbonica. Il potenziale offerto dal lago, inoltre, è praticamente inesauribile. L'acqua, una volta utilizzata, viene rimessa nel lago. Questo, secondo gli esperti, ha un influsso irrilevante per l'ecosistema acquatico. Si tratta di variazioni di temperatura di gran lunga inferiori a quelle naturali. Il sistema è destinato ad avere sempre più successo. Le estati diventano sempre più calde e cresce il bisogno di fresco della popolazione. Una sfida per la strategia della Confederazione in termini di riduzione del CO2. E di laghi, in Svizzera, ce ne sono 1'500.