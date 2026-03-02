Tasso ipotecario di riferimento rimane all’1,25%

Keystone-SDA

Il tasso ipotecario di riferimento, rilevante ai fini della riduzione dei contratti di locazione, rimane all'1,25%. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB). Per gli inquilini quindi non cambierà nulla.

(Keystone-ATS) Gli analisti interpellati la scorsa settimana dall’agenzia finanziaria AWP si aspettavano che l’indicatore restasse invariato. Il tasso era stato ridotto all’inizio dello scorso settembre dall’1,50% all’1,25%, dopo una pausa a giugno e una prima diminuzione di un quarto di punto nel marzo 2025.

Il tasso ipotecario di riferimento, determinante per stabilire gli affitti, si manterrà al livello attuale finché il tasso medio ponderato dei crediti ipotecari concessi dalle banche non scenderà al di sotto dell’1,13% o non supererà l’1,37%. Alla fine di febbraio esso si attestava all’1,32%, contro l’1,33% di dicembre e l’1,37% di settembre, precisa l’UFAB nella nota.

Pubblicato su base trimestrale in quarti di punto percentuale, il tasso d’interesse di riferimento è stabilito dal settembre 2008 ai fini dell’adeguamento degli affitti in tutta la Svizzera. Ogni aumento di un quarto di punto consente al locatore di esigere un aumento dell’affitto del 3,0%, a condizione che questo sia basato sul precedente tasso di riferimento e non su un valore più datato o indicizzato al costo della vita, per esempio.

Allo stesso modo, gli inquilini possono richiedere una riduzione dell’affitto del 2,91% in caso di diminuzione di un quarto di punto.

Qualsiasi modifica, al rialzo o al ribasso, può entrare in vigore solo al termine di un periodo di preavviso, generalmente fissato a tre mesi completi. Poiché la pubblicazione del tasso di riferimento avviene all’inizio del mese, occorre aggiungere a tale termine il resto del mese in questione.

Oltre alla variazione del tasso d’interesse, possono avere un ruolo nel calcolo dell’affitto altri fattori di costo, come la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (rincaro). Ad esempio, è lecito ai proprietari aumentare l’affitto in misura del 40% del rincaro, viene ancora precisato.