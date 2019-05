Questa situazione potrebbe però non durare a lungo: "Visto che gli altri istituti spesso si orientano in funzione di quello che fanno le grandi banche in materia di interessi e costi, questa nuova diminuzione dei tassi decisa da UBS potrebbe avere un impatto negativo anche per i clienti d'altre banche", osserva Benjamin Manz, direttore di Moneyland.

Il cambiamento è soprattutto simbolico e i clienti di UBS non vedranno una grande differenza sull'estratto conto di fine anno. Già oggi, infatti, il tasso sui conti di risparmio è praticamente nullo: 0,01%. Il tasso zero era applicato finora solo ai conti correnti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I conti di risparmio UBS non frutteranno più nulla 21 maggio 2019 - 14:55 Da inizio giugno, la banca svizzera non verserà più alcuna remunerazione sui conti di risparmio. Il tasso di interesse è infatti stato abbassato allo 0,00%. Il cambiamento è soprattutto simbolico e i clienti di UBS non vedranno una grande differenza sull'estratto conto di fine anno. Già oggi, infatti, il tasso sui conti di risparmio è praticamente nullo: 0,01%. Il tasso zero era applicato finora solo ai conti correnti. La più grande banca svizzera è uno dei primi istituti a compiere questo passo. La maggioranza delle altre banche versa ancora un interesse, seppur molto magro, rileva martedì il sito Moneyland. Questa situazione potrebbe però non durare a lungo: "Visto che gli altri istituti spesso si orientano in funzione di quello che fanno le grandi banche in materia di interessi e costi, questa nuova diminuzione dei tassi decisa da UBS potrebbe avere un impatto negativo anche per i clienti d'altre banche", osserva Benjamin Manz, direttore di Moneyland.