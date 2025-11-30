Tassa successione: 79% di “no”, proiezioni gfs.bern

Keystone-SDA

L'iniziativa sulle tasse di successione verrebbe respinta dal 79% delle persone che hanno votato oggi. Lo indicano le proiezioni di gfs.bern realizzate per conto della SSR.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’iniziativa è stata bocciata in modo netto in tutta la Svizzera, senza eccezioni cantonali. In base ai risultati parziali o alle proiezioni, il rifiuto più contenuto arriva da Basilea Città, dove il 67,1% dei votanti ha detto “no”. Subito dopo si collocano i cantoni romandi di Ginevra (68,6%), Vaud (70,5%) e Giura (71,4%), che pur mostrando percentuali leggermente più basse rispetto al resto del Paese confermano la tendenza nazionale.

Il fronte del “no” si rafforza ulteriormente salendo lungo la Romandia e raggiunge il 74% a Neuchâtel, mentre nella Svizzera tedesca Zurigo registra un rifiuto del 74,6%. Il voto diventa ancora più severo a Friburgo, con il 76,5%, e supera il 79% in Ticino.

In Svizzera tedesca le percentuali raggiungono livelli impressionanti: Lucerna respinge il testo con l’82,6%, seguita dai Grigioni (83,9%). In Argovia, il “no” tocca l’85,7%, mentre a San Gallo sale al 86,5%. Il primato del rifiuto spetta a Svitto, dove il 91% degli elettori ha votato contro.

Intanto sono arrivati anche i primi risultati definitivi: Glarona respinge l’iniziativa con l’85,3% dei voti contrari, e Nidvaldo con l’89,3%. Un solo comune, Untereggen (SG), dice sì per il momento, con il 70,3% dei voti.

L’iniziativa popolare “Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)”, lanciata dalla Gioventù socialista (GISO), proponeva un’imposizione del 50% sulle successioni e sulle donazioni superiori a 50 milioni di franchi. Il gettito di questa nuova imposta avrebbe dovuto essere impiegato unicamente per contrastare la crisi climatica.

L’iniziativa chiedeva inoltre che successioni e donazioni fossero tassate a partire dal giorno della votazione, con effetto retroattivo. Per evitare che le persone facoltose lasciassero la Svizzera, la Confederazione avrebbe dovuto adottare delle misure, ma il testo non ne specificava la natura.