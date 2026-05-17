Taiwan: Lai, “Vendita armi e cooperazione con USA chiave per pace”

Keystone-SDA

Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato oggi che la pace nello Stretto di Taiwan non sarà "barattata".

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(Keystone-ATS) Lo ha fatto pochi giorni dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva suggerito che la vendita di armi all’isola potesse essere utilizzata nei negoziati di Washington con la Cina.

“Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan non saranno mai sacrificate o barattate”, ha affermato Lai aggiungendo che le vendite di armi e la cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e USA sono “elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale”.