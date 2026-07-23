Swisscom alza i prezzi anche su Wingo, secondo rincaro in un anno

Keystone-SDA

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Dopo aver aumentato le tariffe della sua offerta principale in aprile Swisscom ha deciso di agire anche sul marchio secondario Wingo, con un rincaro che entrerà in vigore in settembre.

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(Keystone-ATS) Si tratta del secondo aumento in 12 mesi per la linea low-cost del gruppo, dopo quello già applicato nell’estate 2025.

Da settembre i clienti Wingo verranno trasferiti al nuovo piano tariffario lanciato in maggio. Secondo quanto comunicato da una portavoce di Swisscom, “i nuovi abbonamenti offrono in genere più prestazioni e il costo mensile aumenta nella maggior parte dei casi al massimo di 1 franco”. Gli utenti saranno informati entro fine luglio.

I clienti che hanno un abbonamento con promessa di prezzo a vita potranno mantenere l’offerta attuale contattando Wingo entro fine agosto, ma “non potranno beneficiare delle nuove prestazioni”. Chi invece non fosse d’accordo con la modifica potrà passare a un piano alternativo del nuovo portafoglio o recedere dall’abbonamento entro il 31 agosto 2026.

La mossa era stata anticipata dal CEO Christoph Aeschlimann, che in un’intervista all’Awp all’inizio di maggio aveva dichiarato: “Un ulteriore aumento dei prezzi presso Wingo non è certamente escluso”. Le sfide, aveva spiegato, sono le stesse del marchio principale: “Dobbiamo anche lì espandere la rete per gestire l’utilizzo crescente”.

Swisscom non è sola ad applicare tale strategia: anche Sunrise aumenterà le tariffe a partire da agosto, coinvolgendo i marchi Yallo e Lebara, mentre Salt ha già ritoccato i prezzi dal primo giugno per finanziare investimenti nella rete.