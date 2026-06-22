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Swisscom: nuova arma contro chiamate spam

Keystone-SDA

Swisscom ha ampliato la protezione contro le chiamate spam. Attraverso l'avviso "Attenzione: possibile spam" i clienti verranno avvertiti di potenziali chiamate pubblicitarie o fraudolente, si legge in un comunicato odierno.

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(Keystone-ATS) Già nel 2016 Swisscom ha introdotto il cosiddetto “Callfilter” che – a quanto ha riferito la stessa azienda – filtra circa 8 milioni di telefonate spam al mese.

Ora il sistema viene rafforzato: se un numero non figura nelle liste di blocco ma è comunque sospetto, compare la segnalazione sul display. A quel punto ognuno può decidere se accettare o rifiutare la chiamata.

Le telefonate vengono classificate automaticamente sulla base di diversi criteri quali numeri di telefono anomali, giorno e ora della chiamata o precedenti segnalazioni dei clienti.

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