Fra poco più di un mese, Berna ospiterà un gran premio di Formula E. La competizione per monoposto a propulsione elettrica, in programma il 22 giugno, è pensata anche per promuovere la svolta energetica. Ma la tappa svizzera del campionato, che conta 13 gare in 12 Paesi, non fa per nulla l'unanimità nella città federale.

Il tracciato, a est della città vecchia, mostra subito una difficoltà. "È chiaro che sarà un po' speciale questo circuito, perché c'è una grande discesa", osserva il pilota svizzero Sebastien Buemi, il pilota con più vittorie in assoluto in Formula E, riferendosi alla ripida discesa verso la Fossa degli orsi.

Non è la prima volta, che in Svizzera si tiene un 'E-prix': lo scorso anno, a Zurigo, 150'000 spettatori sono accorsi per veder sfrecciare, silenziosi, questi bolidi capaci di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in meno di tre secondi.

Ma non tutti, a Berna, credono che questa competizioneLink esterno rappresenti un cambio di mentalità.

"Vogliamo promuovere la mobilità dolce, vogliamo che Berna sia una città di ciclisti", dice Markus Heinzer, membro di un comitato contrario alla gara. "Noi il traffico motorizzato lo vogliamo ridurre, non lo vogliamo semplicemente dipingere di verde".





Il sindaco, a Berna, è di un partito ecologista. Ma mostra curiosità verso l'evento, per il quale sono attese 100'000 persone.

