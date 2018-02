Diritto d'autore

Premio europeo per il tunnel di base del San Gottardo 21 febbraio 2018 - 14:10 L'European Railway Award, importante riconoscimento europeo in ambito ferroviario, è stato assegnato quest'anno alle persone coinvolte nella realizzazione della galleria di base del San Gottardo. Il più importante premio europeo in ambito ferroviario, dotato di 10'000 euro, è stato assegnato quest'anno al capo progetto delle Ferrovie federali svizzere Peter Jedelhauser e a Renzo Simoni (ex CEO AlpTransit San Gottardo SA), in rappresentanza di tutte le persone coinvolte nella costruzione e nella messa in servizio del tunnel ferroviario più lungo al mondo. Con il premio, conferito a Bruxelles dalla Comunità Europea delle Ferrovie e delle Società d'infrastruttura (Cer) e dall'Associazione dell'Industria Ferroviaria Europea (Unife),si è voluto voluto rendere omaggio al ruolo essenziale che la Galleria di base del San Gottardo - lunga 57 chilometri - svolge per il traffico merci transalpino europeo in materia di politica dei trasporti. I trasporti, un toccasana per i rapporti Svizzera-UE Un ambito, quest'ultimo, che rappresenta un'eccezione per i rapporti tra Svizzera e UE. È un settore dove abbondano le lodi piuttosto che le critiche nei confronti della Confederazione e i diplomatici elvetici ne approfittano. "La politica dei trasporti è un esempio con il quale possiamo dimostrare che la Svizzera - con le sue forze, le sue iniziative, le sue buone idee – può contribuire a realizzare obbiettivi comuni. In Svizzera abbiamo la tendenza a concentrarci sulle critiche. Certo, quelle ci sono. Ma c’è il riconoscimento della validità di alcune nostre politiche, come quella dei trasporti", ha detto Urs Bucher, capo della missione Svizzera nell'Unione Europea. In particolare la politica elvetica del trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia è un argomento che sta molto a cuore a Bruxelles, la cui commissione dei trasporti sta lavorando alla nuova "Eurovignetta" per tassare i camion e utilizzare il ricavato per finanziare il trasporto su rotaia.