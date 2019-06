Su un punto, però, i due rami del Parlamento elvetico si sono mostrati concordi: la Svizzera si assumerà l'onere soltanto se l'UE non adotterà misure discriminatorie nei suoi confronti. Non è quindi escluso che, alla luce degli ultimi sviluppi, il Nazionale decida di bloccare il versamento.

La situazione resta tesa. La Commissione europea non ha deciso per un rinnovo (né per un riconoscimento definitivo) dell' equivalenza della Borsa svizzera , che dunque decadrà automaticamente il prossimo 30 giugno, poiché a questo punto mancano i tempi tecnici (cinque giorni lavorativi) per un'estensione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Che ne sarà ora del 'miliardo di coesione'? 22 giugno 2019 - 21:05 Preso atto che l'UE non intende rinnovare il riconoscimento dell'equivalenza borsistica, a Berna ci si interroga sul futuro dei rapporti con Bruxelles e sul secondo contributo svizzero all'allargamento. Oltre un miliardo di franchi destinato agli Stati dell'Europa dell'Est e del Sud, il cui versamento potrebbe ora essere bloccato. La situazione resta tesa. La Commissione europea non ha deciso per un rinnovo (né per un riconoscimento definitivo) dell'equivalenza della Borsa svizzera, che dunque decadrà automaticamente il prossimo 30 giugno, poiché a questo punto mancano i tempi tecnici (cinque giorni lavorativi) per un'estensione. Bruxelles si giustifica con i mancati progressi sul fronte dell'Accordo istituzionale tra Svizzera e Unione Europea, ma il mancato rinnovo dell'equivalenza borsistica rischia di allontanare ulteriormente Berna e Bruxelles. Subordinato a buone relazioni Il cosiddetto miliardo di coesione ha l'obiettivo di ridurre le disparità economiche e sociali nell'Europa allargata e sostenere i Paesi con una forte pressione migratoria. I relativi decreti federali ("coesione" e "migrazione") dovranno nuovamente passare al vaglio del Consiglio nazionale (camera bassa) in settembre, poiché restano divergenze con il Consiglio degli Stati (camera alta). Su un punto, però, i due rami del Parlamento elvetico si sono mostrati concordi: la Svizzera si assumerà l'onere soltanto se l'UE non adotterà misure discriminatorie nei suoi confronti. Non è quindi escluso che, alla luce degli ultimi sviluppi, il Nazionale decida di bloccare il versamento. Il Telegiornale della RSI ha raccolto le reazioni di quattro consiglieri nazionali esponenti dei partiti di governo: i tre ticinesi Marco Chiesa dell'Unione democratica di centro (destra conservatrice), Giovanni Merlini del Partito liberale-radicale (centro-destra) e Marco Romano del Partito popolare-democratico (centro), e il bernese Corrado Parini, del Partito socialista.