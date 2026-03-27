Svizzera preoccupata per futuro OMC, “spingiamo per riforme”

Keystone-SDA

La Svizzera guarda con preoccupazione al futuro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ma si dice pronta a spingere per le riforme necessarie.

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(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato la segretaria di stato dell’economia Helene Budliger Artieda a margine della conferenza ministeriale in corso a Yaoundé, in Camerun.

“Certo, siamo preoccupati”, ha affermato in un colloquio con Keystone-Ats, aggiungendo che per un paese come la Svizzera l’OMC resta la via preferenziale, pur senza escludere percorsi bilaterali. Particolarmente delicata è la posizione degli Stati Uniti, che minacciano di voler aggirare il principio della nazione più favorita, quello che prevede che qualsiasi vantaggio commerciale concesso da uno stato membro OMC a un altro deve essere esteso automaticamente e senza condizioni a tutti. Un eventuale abbandono di questo fondamento avrebbe conseguenze difficili da valutare, ha detto la 61enne.

Nonostante le tensioni, oltre il 70% del commercio mondiale segue ancora le regole dell’OMC. La Svizzera si presenta all’incontro “ottimista e positiva” e spinge per una tabella di marcia ambiziosa che porti a risultati concreti entro il 2028. A Yaoundé Budliger Artieda ha avuto peraltro anche un breve colloquio con il rappresentante Usa per il commercio Jamieson Greer, giudicato “molto utile” (ma non vengono rivelati i contenuti), e ha incontrato pure il commissario europeo al commercio Maros Sefcovic.

L’OMC sta tenendo in Camerun la sua 14esima conferenza ministeriale, dal 26 al 29 marzo 2026. I ministri di 166 paesi membri discutono riforme urgenti per superare la paralisi decisionale dell’organizzazione causata da veti e tensioni geopolitiche. Temi centrali sono l’agricoltura, i sussidi per la pesca, il commercio online e gli investimenti per sviluppo.