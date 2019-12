Per oltre un’ora il traffico nord-sud sull’asse del Gottardo è rimasto paralizzato: dopo le 10 la circolazione dei treni è ripresa su un unico binario mentre intorno alle 11.30 anche l’operatività della rotaia su cui viaggiava il convoglio merci è stata ripristinata. I disagi si sono estesi per alcune ore anche al traffico veicolare nella città in riva al Ceresio.

Lugano, auto travolta da un treno a un passaggio a livello 05 dicembre 2019 - 13:00 Poteva finire in tragedia l’incidente ferroviario avvenuto giovedì mattina nei pressi della stazione di Lugano in cui sono rimasti coinvolti un treno merci e un’auto. Intorno alle 9 la macchina guidata da un cittadino italiano residente nel Locarnese è rimasta bloccata nel passaggio a livello con le barriere abbassate che si trova a sud dello scalo mentre stava sopraggiungendo un convoglio proveniente da Chiasso che non ha potuto evitare l’impatto. Fortunatamente il 52enne italiano è riuscito a uscire in tempo dal suo veicolo e se l’è cavata con un grosso spavento, anche se il suo mezzo è andato distrutto. Ingenti i danni che non hanno risparmiato la struttura ferroviaria. La dinamica del sinistro, su cui la polizia ha effettuato i rilievi del caso, non è ancora del tutto chiara. È possibile che all’origine dello scontro vi sia un’imprudenza del conducente dell’auto ma il quadro sarà più chiaro al termine dell’inchiesta in corso. Per oltre un’ora il traffico nord-sud sull’asse del Gottardo è rimasto paralizzato: dopo le 10 la circolazione dei treni è ripresa su un unico binario mentre intorno alle 11.30 anche l’operatività della rotaia su cui viaggiava il convoglio merci è stata ripristinata. I disagi si sono estesi per alcune ore anche al traffico veicolare nella città in riva al Ceresio.