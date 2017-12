Diritto d'autore

Arriva la prima neve e anche i primi problemi 11 dicembre 2017 - 09:22 ​​​​​​​Era prevista e puntualmente è arrivata. La neve annunciata per questi giorni dagli esperti di Meteosvizzera è scesa imbiancando tutta la Svizzera italiana e causando diversi disagi al traffico sia stradale che ferroviario. I fiocchi hanno ricoperto praticamente tutto il cantone e il Grigioni italiano con spessori molto variabili: dai pochi centimetri dei fondovalle sia del Sopra che del Sottoceneri ai parecchi nelle zone collinose e montuose. Per ora non vengono segnalati incidenti di rilievo ma alcuni disagi e rallentamenti, specialmente sull'autostrada A2 tra Chiasso e la galleria del San Salvatore e sulla strada da Ponte Tresa a Bioggio. Anche il traffico ferroviario subisce alcuni ritardi soprattutto nel Sopraceneri. Verso le 7.30 la polizia cantonale ha comunicato pure l'obbligo di catene per la rampa nord della cantonale del Monte Ceneri che è chiusa ai mezzi pesanti. Treni in ritardo I treni, fin verso le 8.30, hanno potuto circolare solo parzialmente tra Biasca e Giubiasco ciò che ha comportato soppressione di collegamenti e ritardi. In seguito la linea è stata riaperta normalmente, ma i ritardi sono proseguiti. Secondo le Ferrovie federali la situazione dovrebbe tornare alla normalità attorno alle 9.30. Per quanto riguarda le strade ViaSuisse raccomanda la dovuta prudenza. Su tutta la rete viaria cantonale la polizia ha ordinato l'obbligo delle gomme invernali. L'autostrada A2 è innevata da Chiasso ad Airolo e la A13 da Bellinzona Nord a Thusis. I due tronconi autostradali sono chiusi per il traffico pesante che viene bloccato nelle apposite aree di stoccaggio e alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione in Svizzera