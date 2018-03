"Salvo miracoli non vedremo una firma fino a dopo la formazione di un nuovo governo stabile in Italia", ha dichiarato ai microfoni della Radiotelevisione svizzera il consigliere federale Ignazio Cassis, in Ticino domenica in occasione del 50esimo anniversario di Special Olympics, il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità.

L'intesa è stata raggiunta nel 2015, ma da allora è sempre in attesa di essere ratificata da Roma. E per il momento non vi sono segnali che lasciano presagire che la ratifica avverrà in tempi brevi.

Prima della formazione di un nuovo governo in Italia, l'accordo tra Roma e Berna sui frontalieri non sarà ratificato. Lo ha confermato domenica il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis.

accordo sui frontalieri, non se ne parla prima della formazione di un nuovo governo in italia

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Accordo sui frontalieri? Per ora non se ne parla 12 marzo 2018 - 09:22 Prima della formazione di un nuovo governo in Italia, l'accordo tra Roma e Berna sui frontalieri non sarà ratificato. Lo ha confermato domenica il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis. L'intesa è stata raggiunta nel 2015, ma da allora è sempre in attesa di essere ratificata da Roma. E per il momento non vi sono segnali che lasciano presagire che la ratifica avverrà in tempi brevi. "Salvo miracoli non vedremo una firma fino a dopo la formazione di un nuovo governo stabile in Italia", ha dichiarato ai microfoni della Radiotelevisione svizzera il consigliere federale Ignazio Cassis, in Ticino domenica in occasione del 50esimo anniversario di Special Olympics, il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità. "Quando ho incontrato nel novembre scorso a Roma il ministro degli esteri mi è parso subito chiaro che o lo si faceva entro Natale o sarebbe slittato a dopo le elezioni", ha proseguito Cassis. Vi è però anche il rischio che il lavoro fatto finora sia stato vano e che Roma faccia marcia indietro. "La speranza di non dovere rifare tutto da capo è l'ultima a morire, lasciamo che si formi l'Esecutivo, poi prenderemo contatto coi nuovi ministri", ha detto il ministro degli esteri.