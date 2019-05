All'Eurovision Song Contest 2019, il ventiquattrenne canta un suo brano intitolato 'She got me', che è stato scelto su un totale di 430 candidature.

'Dare to dream', "osa sognare". È questo lo slogan scelto da Israele, che tra imponenti misure di sicurezza ospita l'edizione numero 64 dell'Eurofestival, dopo averlo vinto nel 2018 in Portogallo con 'Toy', della cantante Netta.

Negli ultimi anni, la Svizzera ha riscosso scarso successo all'Eurovision Song Contest. Ma le cose potrebbero cambiare grazie al cantautore e modello bernese Luca Hänni, in gara giovedì a Tel Aviv per aggiudicarsi un posto nella finale di sabato. Hänni ha ben il 3% di possibilità di vincere. Sembra poco? Leggete.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

ESC 2019, ecco chi è Luca Hänni 16 maggio 2019 - 22:20 Negli ultimi anni, la Svizzera ha riscosso scarso successo all'Eurovision Song Contest. Ma le cose potrebbero cambiare grazie al cantautore e modello bernese Luca Hänni, in gara giovedì a Tel Aviv per aggiudicarsi un posto nella finale di sabato. Hänni ha ben il 3% di possibilità di vincere. Sembra poco? Leggete. 'Dare to dream', "osa sognare". È questo lo slogan scelto da Israele, che tra imponenti misure di sicurezza ospita l'edizione numero 64 dell'Eurofestival, dopo averlo vinto nel 2018 in Portogallo con 'Toy', della cantante Netta. A sognare di imporsi con i colori della Svizzera è Luca Hänni, conosciuto nell'Europa germanofona come vincitore del talent show tedesco 'Deutschland sucht den Superstar' nel 2012. All'Eurovision Song Contest 2019, il ventiquattrenne canta un suo brano intitolato 'She got me', che è stato scelto su un totale di 430 candidature. Il 3% Le chance attribuite a Hänni dal sito eurovisionworld.com possono sembrare poche. Eppure, sono maggiori di quelle di gran parte della concorrenza, ovvero di oltre 20 Paesi tra i 34 rimasti in gara dei 41 iniziali. Tradizionalmente, la Svizzera non se la cava benissimo all'Eurovision Song Contest. Ha vinto la prima edizione del 1956, che si tenne peraltro a Lugano, con 'Refrain' di Lys Assia, e soltanto un'altra volta nel 1988 con 'Ne partez pas sans moi', interpretata dalla canadese Céline Dion. Ex muratore Luca Hänni è nato a Berna e ha cominciato presto a suonare la batteria, la chitarra e il pianoforte. Dopo la scuola dell'obbligo, ha iniziato la formazione di muratore, ma ha interrotto l'apprendistato dopo due anni per concentrarsi sulla sua carriera musicale.