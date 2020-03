"Chiudere le frontiere ora non avrebbe senso": è quanto dichiara martedì il consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile del Dipartimento degli affari esteri DFAE, mentre in Italia un decreto governativo estende a tutto il Paese le limitazioni alla mobilità e l'Austria dispone due settimane di isolamento per chi rientra in patria. Ma in Svizzera, da più parti, si evocano misure più incisive per contrastare l'epidemia di Covid-19. Segnatamente, la chiusura almeno parziale dei confini.





Per il ministro degli esteri svizzero, chiuderle non servirebbe più a nulla. Ma aumenta, da più parti, la pressione per farlo. (Keystone / Elia Bianchi)

L'intera Europa risulta ormai contagiata, riferisce l'OMS, e i Paesi dell'Arco alpino hanno registrato una rapida accelerazione nei contagi. Oltre a quelli italiani (più di 9'000), sono quasi 1'500 i casi accertati in Francia (31 morti), 1'200 in Germania (2 decessi) e oltre 150 in Austria.

Vienna, martedì, ha rafforzato i controlli alle frontiere e chiesto ai cittadini austriaci che si trovano in Italia di rimpatriare. Dovranno sottoporsi a due settimane di autoisolamento, condizione tassativa anche per gli italiani che volessero accedere all'Austria a meno che non presentino un certificato medico.





(4) La cartina della John Hopkins University con i dati sulla diffusione del coronavirus aggiornati in tempo reale I dati aggiornati in tempo reale dalla John Hopkins University.

Ma il ministro svizzero degli esteri (e medico) Ignazio Cassis -intervistato dalla RSI a Parigi, dove si trova per incontrare il suo omologo francese- ha di nuovo escluso una chiusura dei confini della Confederazione.





(2) Intervista del TG al ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis. L'intervista a Cassis.

+ Coronavirus: panoramica della situazione in Svizzera





Epidemia Coronavirus: la situazione in Svizzera Per contrastare l'epidemia, il governo ha adottato ulteriori misure e formulato nuove raccomandazioni. Ecco una panoramica della situazione. Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2020 17.57

Mentre a sud delle Alpi si registra il primo decesso di Covid-19 -una donna di 80 anni che soffriva di altre patologie, ospite di una casa per anziani del Mendrisiotto- due deputati del Canton Ticino al parlamento federale evocano misure analoghe a quelle austriache. La sinistra è contraria.



Nel servizio RSI, la voce del consigliere agli Stati (camera alta) Marco Chiesa (UDC, destra conservatrice) e quella dei deputati al Consiglio nazionale Marco Romano e Fabio Regazzi (Partito popolare democratico, centro), Greta Gysin (Verdi) e Anna Giacometti (esponente del Partito-liberale radicale, centro-destra; rappresentante del Grigioni italiano).





(1) Intervista del TG ai parlamentari svizzero italiani Romano, Gysin, Chiesa, Regazzi, Giacometti. Le interviste ai parlamentari svizzero-italiani.

Ma che aria si respira, a Berna, dopo le misure radicali introdotte da Italia e Austria? Dal corrispondente RSI, si apprende che la deputazione ticinese ha chiesto un incontro con il Consiglio federale (governo) e che "si fanno sempre più forti e incalzanti le voci e le richieste di chiusura, almeno parziale, delle frontiere".





(3) Collegamento con un corrispondente RSI da Berna per capire che aria si respira dopo le decisioni di Italia e Austria. Gli interrogativi dell'ultimo minuto.

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 10.03.2020)

