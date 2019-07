Concentrare l'aiuto allo sviluppo su un minor numero di paesi per moltiplicarne l'impatto. È la strategia svizzera per il 2021-2024.

La strategia per l'aiuto allo sviluppo della Confederazione per il periodo 2021-2024 presentata in maggio (e ora in consultazione) è anch'essa caratterizzata dall'ottimizzazione, con un numero di paesi interessati ridotto rispetto ad oggi.

Circa un terzo dei fondi messi a disposizione dalla DSC servono per finanziare progetti messi in atto da ong.

Questi, dal 2021, saranno limitati al 30% del budget del programma internazionale di singole ong, limite che si alza al 40% per le organizzazioni di categoria, federazioni cantonali e le alleanze di ong. Il tetto massimo sarà comunque di otto milioni di franchi all'anno e le sovvenzioni saranno riattribuite ogni quattro. In questo modo verrà assicurato l'accesso ai fondi a nuove ong, che dovranno comunque soddisfare i criteri di qualità necessari.

"Tramite la cooperazione con le ONG svizzere, sarà possibile creare sinergie e generare un effetto moltiplicatore per impiegare i mezzi a disposizione in modo ancora più efficace ed efficiente a favore dei più poveri e bisognosi. ", scrive la DSCLink esterno , secondo la quale il nuovo sistema di attribuzione corrisponde a una ripartizione più chiara e equa dei contributi.

La Direzione dello sviluppo e la cooperazione (DSC) svizzera rivede i termini della sua collaborazione con le organizzazioni non governative (ong) elvetiche. Lo scopo è quello di utilizzare più efficacemente i mezzi a disposizione in un contesto molto mutato negli ultimi anni, scrive martedì la stessa DSC.

