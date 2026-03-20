Suva: nel 2027 avrà nuovo numero uno, è già stato designato

Keystone-SDA

Cambio ai vertici di Suva: il presidente della direzione Felix Weber lascerà l'azienda nel febbraio 2027, per andare in pensione anticipata e dedicarsi a singoli mandati.

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(Keystone-ATS) Gli succederà – già dal primo gennaio – Daniel Roscher, che è attualmente è capo del dipartimento gestione dei casi e riabilitazione.

Il passaggio di testimone garantisce continuità e avviene in tempo utile prima dell’imminente revisione della strategia, indica in un comunicato odierno l’istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

Felix Weber aveva assunto la guida della società nel gennaio 2016. “Ha attuato con successo un processo di miglioramento dell’efficienza e modernizzazione che oggi pone l’azienda Suva in una posizione eccellente”, afferma Andreas Rickenbacher, presidente del consiglio (organo analogo a un consiglio di amministrazione), citato nella nota. “Negli ultimi anni è stato possibile ridurre più volte i premi per gli assicurati, sgravando a lungo termine la piazza produttiva svizzera”.

Da parte sua Roscher è arrivato alla Suva nel 1997. Negli ultimi anni ha provveduto a digitalizzare e automatizzare in particolare i processi nella gestione dei casi degli assicurati, ottenendo così notevoli miglioramenti in termini di efficienza, rapidità e parità di trattamento, affermano i vertici. “Daniel Roscher vanta una vasta esperienza nel settore assicurativo e sanitario e ha dimostrato lungimiranza strategica e spirito innovativo”, osserva Rickenbacher.

Nata nel 1918, la Suva è un’azienda autonoma di diritto pubblico e assicura 138′ 000 imprese con oltre 2,2 milioni di lavoratori contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro nonché nel tempo libero e delle malattie professionali. L’impresa occupa più di 4700 dipendenti nella sede principale di Lucerna, nelle 18 agenzie presenti sul territorio elvetico e nelle due cliniche di riabilitazione a Bellikon (AG) e Sion.