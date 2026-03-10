Suva: buon anno per gli investimenti, rendimento oltre il 4%

Keystone-SDA

Il 2025 è stato un buon anno per la Suva sotto il profilo degli investimenti: il rendimento si è attestato al +4,3%, a fronte del +5,5% dell'anno precedente e del +3,4% della media degli ultimi dieci anni.

(Keystone-ATS) A contribuire al risultato è stato soprattutto il comparto azionario, grazie alla forte ripresa dei mercati dopo le turbolenze iniziali, spiega in un comunicato odierno l’istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Anche gli investimenti diretti in immobili e gli investimenti in fondi immobiliari hanno fornito un apporto positivo. Per contro le obbligazioni in franchi e in euro hanno registrato una stagnazione. Il rafforzamento del franco rispetto alle valute estere ha leggermente frenato il risultato complessivo.

Nel 2025 il patrimonio di investimento della Suva, interamente a destinazione vincolata, è ammontato a 59,0 miliardi di franchi. Esso copre gli accantonamenti prescritti dalla legge per le circa 73’000 rendite in corso, le future spese di cura e le indennità giornaliere, nonché per altre prestazioni assicurative previste dalla legge derivanti dai casi di malattia professionale e infortunio. Va notato che la Suva è finanziariamente autonoma e non persegue scopi di lucro: gli accantonamenti e i mezzi propri in eccesso confluiscono agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.

“Con la nostra strategia di investimento puntiamo a garantire sul lungo termine le prestazioni ai nostri assicurati”, commenta Hubert Niggli, membro della direzione della Suva e responsabile del dipartimento finanze e informatica, citato nella nota. “I nostri impegni in termini di rendite e indennità giornaliere si estendono spesso sull’arco di decenni, motivo per cui la stabilità e l’affidabilità intergenerazionali sono per noi una priorità assoluta. Sono quindi molto soddisfatto del buon risultato degli investimenti, nonostante un mercato difficile”, conclude il dirigente che, come già noto, lascerà l’azienda il 30 giugno per motivi di salute.