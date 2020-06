In questi mesi i ticinesi sono stati obbligati a far la spesa in Svizzera. I supermercati elvetici hanno così potuto registrare un importante incremento della cifra d'affari. Quando cadrà il divieto di fare la spesa in Italia la situazione potrebbe nuovamente cambiare. In negativo per i supermercati ticinesi. Ecco allora che si pensa a nuove strategie



I grandi distributori elvetici sperano che anche con l'apertura delle frontiere i consumatori continuino a fare la spesa in Svizzera. (Keystone / Urs Flueeler)

Secondo Migros Ticino il turismo globale degli acquisti è stimato in 500 milioni di franchi annui, di questi il 50-60% è legato ai prodotti alimentari. Per non perdere la clientela acquisita durante l'emergenza, c'è quindi da chiedersi se i supermercati stiano pensando a delle strategie.

Così sembra essere il caso. Tutti cercano infatti di puntare su un fattore importante: l'ottimo rapporto qualità prezzo dei prodotti, soprattutto svizzeri. Questa secondo i più l'arma vincente per il futuro.

Tutti i supermercati ticinesi si affidano alla fedeltà dei loro clienti e alla qualità dei prodotti, sostenendo che in questo periodo molte persone hanno capito che con un po' di attenzione è possibile fare la spesa anche in Ticino a prezzi accessibili e quindi più vicino a casa.

Ecco il servizio del Quotidiano:



SPESA Le strategie dei supermercati ticinesi per mantenere i clienti

