Agli uffici di Di Maio risulta però che "il testo sia andato al Quirinale. Se non è così- osserva - basta allora lo stralcio". Ad avvalorare indirettamente il fatto che il testo ufficiale non sia mai arrivato al Colle è Giuseppe Conte il quale fa sapere, da Bruxelles, di aver bloccato l'invio del decreto al Quirinale "dopo essere stato informato delle criticità sulla misura".

Il Colle ha replicato però di non "aver mai ricevuto" il testo, che in quanto decreto legge deve essere firmato dal presidente della Repubblica.

E il vicepremier e leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio che fa sapere di essere pronto ad andare domani direttamente in procura: "al Quirinale è arrivato un testo manipolato", ha dichiarato. Il vicepremier non chiarisce con chi ce l'ha, se con l'alleato leghista o con il Ministero dell'Economia, sostenendo di non sapere se la "manina" che ha riscritto il testo approvato lunedì in Consiglio dei ministri sia "politica o tecnica".

In contemporanea si sono intensificati gli attriti anche in seno allo stesso governo italiano, sul tema della "pace fiscale" della legge di bilancio. Il "condono" fiscale si allarga, con tanto di scudo penale, anche per i casi di riciclaggio.

Quest'ultima è considerato non conforme agli impegni presi in precedenza, con un deficit al 2,4%. È al di sotto del limite europeo del 3% ma implica che il debito italiano, oltre al 130% del Pil (ben al di sopra del limite del 60% imposto da Bruxelles), non potrà essere sanato.

