Ma non manca chi, come il presidente dell'associazione di vittime di abusi SNAP, Tim Lennon, teme che l'incontro si concluda con tante parole.

"Per i sopravvissuti è un grande risultato, questo summit", commenta Peter Isely, co-fondatore di 'Ending clergy abuse'. "Ci sono voluti molti decenni perché si riconoscesse questo problema e Francesco lo ha identificato come problema globale".

Sono riuniti per affrontare, come ha dichiarato Papa Francesco nel suo preambolo, un male che affligge la Chiesa e l'umanità: la pedofilia.

Si è aperto giovedì in Vaticano l'incontro 'La protezione dei minori nella Chiesa'. Papa Francesco, che presiede i lavori che dureranno fino a domenica, auspica che ne scaturiscano "non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". "Ci vuole concretezza", ha sottolineato.

Il Papa: "concretezza" contro la pedofilia
21 febbraio 2019 - 17:05

All'incontro partecipano 190 esponenti del clero cattolico: presidenti delle Conferenze episcopali, capi delle Chiese orientali cattoliche, rappresentanti di superiori e superiore generali, esponenti della Curia romana e del Consiglio dei cardinali.

Lennon chiede che gli auspici del pontefice si traducano nella rimozione di chi ha abusato o coperto gli abusi, che va poi perseguito dalla giustizia civile. "Solo questo modo di fare può essere accettato e capito da tutti", sostiene. Un primo passo in questo senso è stato fatto pochi giorni fa proprio dal Papa, che ha ridotto allo stato laicale l'ex arcivescovo di Washington e cardinale Theodore McCarrick.