(2) Servizio del TG sul Flying film festival, rassegna di cortometraggi documentari sui voli Swiss

Si conclude insieme al 2017, dopo due mesi di proiezioni, il 'Flying film festival'. È una rassegna di cortometraggi documentari a oltre 10 mila metri d'altitudine: i film in concorso sono proposti sugli aerei della Swiss.

Se guardare un film è uno dei più classici passatempi in volo, perché non trasformare i programmi d'intrattenimento a bordo in una vetrina cinematografica? È l'intuizione del Flying film festivalLink esterno, che ne approfitta per promuovere un genere poco visibile altrove.

"Ci chiedevamo come promuovere i documentari, come portarli davanti a un pubblico più vasto", spiega il regista e co-fondatorLink esternoe Mark Olexa. "È difficile soprattutto quando sono brevi, perché non è mai davvero possibile ritrovarli al cinema o alla televisione."

Una prima assoluta

E così, durante un interminabile viaggio, dopo aver spulciato l'intero catalogo, Olexa e una collega regista hanno pensato a un festival volante. Si sono rivolti al servizio clienti di Swiss e la responsabile dell'intrattenimento a bordo ha subito mostrato interesse.

"È una novità, non c'è mai stato un festival a bordo di un aereo", assicura Christine Ringger di Swiss, "dunque l'idea mi è piaciuta. È un modo per aggiungere qualcosa di eccezionale" all'esperienza dei passeggeri.

(1) Trailer del cortometraggio di Fatima Bianchi 'Notturno' 'Notturno' di Fatima Bianchi, uno dei 10 corti in programma al Flying Film Festival

In palio? Un volo!

La prima edizione ha avuto seimila spettatori. Quest'anno, tra novembre e dicembre, sono già 22 mila i viaggiatori che hanno approfittato dell'offerta sui voli a lungo raggio della compagnia svizzera.

Quanto al premio per il miglior cortometraggio, non può che trattarsi di un biglietto aereo: andata-ritorno verso una meta europea per due persone, o una extra-europea per una sola.







tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 27.12.2017)

