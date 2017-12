Diritto d'autore

In Ticino un docente su 5 a rischio burnout 10 novembre 2017 - 20:45 In Ticino, nella scuola pubblica, un docente su cinque ha paura di entrare in aula. Un nuovo studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha sondato il benessere emotivo e fisico degli insegnanti e ha scoperto che non pochi accusano sintomi di sfinimento. Dalla scuola dell’infanzia ai licei, sono circa 2700 -grossomodo la metà di quelli attivi negli istituti pubblici ticinesi- ad aver partecipato all’inchiesta. L’80% si considera in buona salute. Il 20%, invece, accusa frequente affaticamento e ritiene di non poter dare il meglio sul posto di lavoro. "L’affaticamento", spiega Emanuele Berger, direttore della Divisione della scuola, "non è dovuto solo a qualcosa di oggettivo ma anche alla percezione. Più il compito si allontana da quello che è l’insegnamento in aula, più la professione viene percepita come affaticante: questo credo sia un tema interessante da affrontare". Il peggioramento del riconoscimento sociale della professione contribuisce ad aggravare la situazione. Chiari sintomi di esaurimento colpiscono una trentina degli insegnanti presi in considerazione, ma sono quasi 200 quelli a rischio di crollo fisico o emotivo. Cifre che preoccupano il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport DECS, che in questo studio effettuato dalla SUPSI ha individuato tra le possibilità di miglioramento la pista delle buone relazioni interpersonali. Vanno promosse, in altre parole, la collaborazione tra insegnanti e un dialogo proficuo con le direzioni delle scuole.