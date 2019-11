Nel mondo, sono 4 su 5 i giovani che non fanno più di un'ora di attività fisica al giorno, con una quota dell'85% per le ragazze (dato stabile rispetto al 2001) e 78% per i ragazzi (in miglioramento rispetto al precedente 80).

Al mondo, solo in quattro Paesi sono più sedentari i maschi (Tonga, Samoa, Afghanistan e Zambia) mentre in quasi uno su tre (43 su 146 contemplati dallo studio), la differenza tra i generi nella quota di adolescenti che non rispetta le raccomandazioni dell'OMS è di oltre 10 punti percentuali.

Le stime dell'OMS paragonano la situazione del 2016 con quelle di 15 anni prima. Se ne desume che la quota degli adolescenti svizzeri che non fanno almeno un'ora di attività fisica al giorno, incluso camminare o giocare in movimento, è cresciuta dell'1%.

Oltre l'85% dei giovani svizzeri non fa abbastanza attività fisica. Lo indica uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità, presentato venerdì a Ginevra, secondo il quale il tasso è in rialzo negli ultimi anni e supera la media mondiale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Giovani svizzeri più sedentari della media 22 novembre 2019 - 13:30 Oltre l'85% dei giovani svizzeri non fa abbastanza attività fisica. Lo indica uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità, presentato venerdì a Ginevra, secondo il quale il tasso è in rialzo negli ultimi anni e supera la media mondiale. Le stime dell'OMS paragonano la situazione del 2016 con quelle di 15 anni prima. Se ne desume che la quota degli adolescenti svizzeri che non fanno almeno un'ora di attività fisica al giorno, incluso camminare o giocare in movimento, è cresciuta dell'1%. Un'ora al giorno è la quantità raccomandata dall'organizzazione a ragazze e ragazzi. La quota svizzera è peggiore rispetto alla media degli altri 146 Paesi che hanno partecipato allo studio (comunque superiore all'80%). Differenze di genere I dati, raccolti sondando le abitudini dei giovani tra gli 11 i 17 anni, mostrano che le femmine sono più toccate dal problema rispetto ai maschi: il tasso di inattività in Svizzera supera l'89% tra le ragazze (l'88 nella rilevazione precedente), tra i ragazzi di circa l'83% (a fronte di un 80% nel 2001). Al mondo, solo in quattro Paesi sono più sedentari i maschi (Tonga, Samoa, Afghanistan e Zambia) mentre in quasi uno su tre (43 su 146 contemplati dallo studio), la differenza tra i generi nella quota di adolescenti che non rispetta le raccomandazioni dell'OMS è di oltre 10 punti percentuali. Nel mondo, sono 4 su 5 i giovani che non fanno più di un'ora di attività fisica al giorno, con una quota dell'85% per le ragazze (dato stabile rispetto al 2001) e 78% per i ragazzi (in miglioramento rispetto al precedente 80). Si è in ogni caso molto lontani dall'obiettivo di riduzione del 15% entro il 2030, osserva la responsabile dello studio presso l'OMS di Ginevra Regina Guthold. A rallentare i progressi in questo campo vi è ad esempio l'evoluzione tecnologica, che favorisce la sedentarietà e con questa l'obesità, considerata l'epidemia del nuovo millennio.