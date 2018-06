Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il manager guadagna 49 volte l'impiegato 22 giugno 2018 - 13:05 Nelle imprese svizzere continua ad aumentare lo scarto tra le retribuzioni dei dirigenti e i bassi salari. Lo indica un'inchiesta condotta dalla confederazione sindacale di estrazione cristiano-sociale Travail.Suisse, i cui risultati pubblicati venerdì confermano i dati resi noti giovedì dal sindacato Unia. Dal 2011, i salari a livello di direzione sono cresciuti del 16%, mentre i comuni lavoratori hanno visto aumentare i loro stipendi del 3,8%, rileva Travail.Suisse nella sua 14esima inchiesta annuale. "I salari al culmine della gerarchia sono dunque aumentati quattro volte di più rispetto a quelli in fondo", osserva il presidente di Travail.Suisse, Adrian Wüthrich. Secondo lo studio, che ha preso in considerazione 26 imprese elvetiche, lo scarto salariale medio è salito nel 2017 a 1:49. Era 1:45 nel 2011. È segno, conclude Travail Suisse, che l'iniziativa del 2014 "contro le retribuzioni abusive" e la revisione del diritto societario non sono state finora abbastanza incisive.