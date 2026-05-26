Studio, Germania sempre più dipendente dalla Cina

Keystone-SDA

Secondo uno studio, la dipendenza della Germania dalla Cina sta aumentando per quanto riguarda beni strategicamente importanti come batterie, pannelli solari e antibiotici.

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(Keystone-ATS) In termini di peso, lo scorso anno circa due terzi delle importazioni dirette di batterie agli ioni di litio provenivano dalla Cina – due anni prima erano poco meno della metà, ha comunicato la Fondazione Friedrich Naumann per la Libertà, citando dati provvisori dell’Ufficio federale di statistica.

Per quanto riguarda i pannelli solari, la quota è aumentata dall’89% circa a poco meno del 93%, mentre per gli antibiotici è passata da poco più del 65% a circa il 73%. “Proprio in settori critici la Germania non diversifica, ma diventa ancora più dipendente e quindi ancora più vulnerabile”, ha criticato l’autore dello studio Frederic Spohr, che dirige gli uffici della fondazione vicina al partito Fdp a Taiwan e in Corea. Il riferimento è alla strategia del governo federale del 2023, che mira a ridurre le dipendenze economiche dalla Cina.