Dal deserto e i barconi al ghiaccio del curling 24 febbraio 2018 - 22:16 Sei immigrati africani, quattro del Gambia e due della Sierra Leone, sono protagonisti di una storia singolare in Piemonte. Questi profughi partecipano infatti a un progetto di integrazione a Pinerolo che li vede impegnati ad allenarsi assiduamente con i sassi e le scope del curling. Al momento i richiedenti asilo, che fino a qualche mese fa non sapevano neanche dell’esistenza di questa disciplina “nordica”, non possono partecipare a nessun campionato. La Federazione infatti vieta la composizione di squadre formate unicamente da stranieri. Ma un giorno magari i sei giovani africani potranno coronare il sogno come le loro colleghe nigeriane che sono riuscite ad andare a un’olimpiade e proprio in questi giorni hanno gareggiato a Pyeongchang nel bob a due.