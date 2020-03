Nel 2019 c'è stato il primo raccolto che ha portato a fine anno l'esperto di tè Marco Bertona, consulente della " Compagnia del Lago MaggioreLink esterno " di Zacchera, a tentare il colpo in Cina, in un concorso prestigioso dove presenziavano produttori importanti provenienti da Cina, Nepal, Kenia, Vietnam, Malesia, Corea, Tailandia, Turchia. La giuria era composta da 15 esperti internazionali di tè provenienti da Cina, Taiwan, Sri Lanka, Corea, Malesia, Nepal, Vietnam, Kenia, USA, Danimarca, Australia, Russia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il tè del Verbano vince in Cina 03 marzo 2020 - 08:59 La produzione di un florovivaista di Verbania si aggiudica il prestigioso premio sbaragliando i concorrenti orientali. Sui monti della Val Grande, a pochi chilometri dal confine ticinese ed in collaborazione proprio con realtà svizzere, il florovivaista Paolo Zacchera cura varietà di camelie "da tè". Ventimila piantine ne fanno la coltivazione più grande d'Europa. Nel 2019 c'è stato il primo raccolto che ha portato a fine anno l'esperto di tè Marco Bertona, consulente della "Compagnia del Lago Maggiore" di Zacchera, a tentare il colpo in Cina, in un concorso prestigioso dove presenziavano produttori importanti provenienti da Cina, Nepal, Kenia, Vietnam, Malesia, Corea, Tailandia, Turchia. La giuria era composta da 15 esperti internazionali di tè provenienti da Cina, Taiwan, Sri Lanka, Corea, Malesia, Nepal, Vietnam, Kenia, USA, Danimarca, Australia, Russia. Al termine di una lunga ed estenuante giornata di assaggi, valutazioni organolettiche ed elaborazione delle migliaia di dati raccolti dalle schede dei giudici, giungeva finalmente il tanto atteso risultato finale: il Tè Nero del Verbano si aggiudicava il "Gold Award", il premio più ambito della categoria.