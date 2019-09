Servizio del 1963, ripescato dalle Teche della RSI, nel quale si mostra come si preparava una trasmissione TV in diretta

Una diretta come questa era preceduta da minuziosi test di laboratorio degli apparecchi. Richiedeva chilometri di cavi (anche per la complessità dell'audio, col commento in più lingue) e l'impiego di 25-30 persone, "poco meno della metà degli stipendiati fissi della TV ticinese".

Dei ponti radio per arrivare ai trasmettitori si occupavano invece le Poste, telefoni e telegrafi (PTT), allora monopoliste, con le quali bisognava intavolare trattative così come si faceva con le aziende elettriche del posto per la fornitura di corrente.

Per trasmettere in Eurovisione una competizione ciclistica -il Gran Premio di Lugano a cronometro- l'allora Televisione della Svizzera italiana impiegò 6 telecamere issate su altrettanti podi, montati dagli stessi operai della TV con 35-40 quintali di materiale.

Nel 1963, quando fu girato questo servizio, la prima cosa da fare per una diretta TV era procurarsi le carte topografiche del luogo ed esaminarle per assicurarsi che non ci fossero ostacoli alla trasmissione. Dopodiché iniziava l'allestimento vero e proprio.

Ha compiuto 65 anni l'Eurovisione, importante rete di scambio di notizie e immagini (e di trasmissione simultanea di eventi culturali e sportivi) cui fanno capo le emittenti pubbliche del Vecchio Continente e dintorni. Per onorare l'anniversario, vediamo come si preparava una diretta su scala internazionale quando la TV era ancora un giovane mezzo di comunicazione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dietro le quinte di una giovane Eurovisione 01 settembre 2019 - 10:16 Ha compiuto 65 anni l'Eurovisione, importante rete di scambio di notizie e immagini (e di trasmissione simultanea di eventi culturali e sportivi) cui fanno capo le emittenti pubbliche del Vecchio Continente e dintorni. Per onorare l'anniversario, vediamo come si preparava una diretta su scala internazionale quando la TV era ancora un giovane mezzo di comunicazione. L'Eurovisione nacque ufficialmente il 6 giugno del 1954, quando i telespettatori di 8 Paesi poterono seguire in simultanea la Festa dei Narcisi di Montreux. Oggi, vi fanno capo 73 emittenti di 53 Paesi dell'Europa, del Mediterraneo e del Caucaso membri dell'Unione europea di radiodiffusione (EBU-UER), che conta anche una trentina di affiliati nel resto del mondo. All'Eurovisione dobbiamo produzioni storiche come Giochi senza frontiere e l'Eurovision song contest, nonché il canale Euronews. 25 persone per un'emissione Nel 1963, quando fu girato questo servizio, la prima cosa da fare per una diretta TV era procurarsi le carte topografiche del luogo ed esaminarle per assicurarsi che non ci fossero ostacoli alla trasmissione. Dopodiché iniziava l'allestimento vero e proprio. Per trasmettere in Eurovisione una competizione ciclistica -il Gran Premio di Lugano a cronometro- l'allora Televisione della Svizzera italiana impiegò 6 telecamere issate su altrettanti podi, montati dagli stessi operai della TV con 35-40 quintali di materiale. Dei ponti radio per arrivare ai trasmettitori si occupavano invece le Poste, telefoni e telegrafi (PTT), allora monopoliste, con le quali bisognava intavolare trattative così come si faceva con le aziende elettriche del posto per la fornitura di corrente. Una diretta come questa era preceduta da minuziosi test di laboratorio degli apparecchi. Richiedeva chilometri di cavi (anche per la complessità dell'audio, col commento in più lingue) e l'impiego di 25-30 persone, "poco meno della metà degli stipendiati fissi della TV ticinese". '25 persone per una emissione' fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera RSI il 6 novembre del 1963, nell'ambito di 'Tempo nostro'.