L'incredibile viaggio di Rapunzel 13 febbraio 2018 - 20:55 Un pastore tedesco scomparso sei mesi fa a Francoforte è stato ritrovato venerdì scorso a Winterthur, nel cantone Zurigo. Si chiama Rapunzel, ha otto anni e merita forse di entrare nel Guinness dei primati. La cagna, un pastore tedesco, era fuggita il 15 agosto mentre era in cura da un veterinario a Francoforte, in Germania, e i suoi proprietari non l'avevano più rivista. Venerdì scorso, verso le 2.30 del mattino, è stata trovata sul bordo dell'autostrada A1 a Winterthur, a oltre 400 chilometri dal suo 'domicilio', ha indicato martedì la polizia cantonale zurighese. A ritrovarla sono stati due membri del servizio di soccorso cantonale, che stavano rientrando in sede con l'ambulanza vuota. L'animale era gravemente ferito e in stato di ipotermia. "Hanno capito che la polizia e il soccorso animali, che avevano chiamato, non sarebbero arrivati in tempo. Il cane sarebbe morto. L' hanno allora caricato nell'ambulanza, gli hanno dato ossigeno, l'hanno coperto per riscaldarlo e hanno deciso di trasportarlo immediatamente all'Ospedale veterinario di Zurigo", ha spiegato il portavoce del servizio di soccorso di Zurigo. All'ospedale Rapunzel è stata operata d'urgenza, per emorragie interne e varie fratture. "Non è ancora del tutto fuori pericolo, ma sta meglio", ha precisato il portavoce. I proprietari hanno potuto essere rintracciati grazie al microchip impiantato sul cane.