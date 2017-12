Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Polonia, Commissione Ue attiva l'articolo 7 20 dicembre 2017 - 21:22 La Commissione europea ha avviato la procedura per sospendere i diritti della Polonia in seno all’Ue, come previsto dall’articolo 7 del Trattato sull’Unione in caso di rischio di violazione grave dello stato di diritto. È la prima volta nella storia dell’Unione europea, che a Bruxelles si decide di attivare l’articolo 7. Lo ha annunciato mercoledì Frans Timmermans, vicepresidente vicario della Commissione, su proposta della quale dovrà ora esprimersi il Consiglio europeo. Nel mirino è la riforma della giustizia varata dalla Polonia, che limita l’autonomia della magistratura. Nuove leggi che mettono di fatto il potere giudiziario sotto il controllo politico della maggioranza al governo. Secondo l’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea [qui la versione consolidata] il Consiglio può constatare una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori dell’Ue e, dopo averlo sentito, decidere di sospendergli alcuni diritti, come quelli di voto. Tale decisione richiede però l'unanimità del Consiglio europeo. Varsavia ha fatto sapere, mercoledì stesso per voce del guardasigilli Zbigniew Ziobro, che proseguirà per la sua strada. "Si tratta di una mossa politica" di Bruxelles, che cerca di esercitare pressione, ha dichiarato il ministro, secondo il quale la Polonia rispetta lo stato di diritto e le norme che si propone di introdurre esistono in diversi altri Paesi. Sempre mercoledì, il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato che firmerà due leggi che limitano i poteri della magistratura. I testi giunti sul suo tavolo per la ratifica, sostiene il presidente, sono migliorati rispetto a quelli che erano stati criticati dall'Ue.