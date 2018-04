Oliver Schärli, capo della Direzione del lavoro presso la Seco, ha definito in una conferenza telefonica lo sviluppo nel mercato del lavoro "molto buono". Così pochi disoccupati erano stati segnalati l'ultima volta nel 2015, mentre un livello così basso del tasso non veniva registrato dalla primavera del 2014.

In Ticino il tasso di disoccupazione nel mese in rassegna è stato del 3,1%, in calo di 0,6 punti rispetto a febbraio (5'223 unità, meno 1'016), nei Grigioni dell'1,4%, in calo di 0,1 punti (1'541 unità, meno 112).

A fine marzo in Svizzera risultavano iscritti agli uffici regionali di collocamento 130'413 disoccupati, ossia 13'517 in meno rispetto a febbraio, ha reso noto lunedì la Segreteria di Stato dell'economiaLink esterno (Seco). Rispetto allo stesso mese 2017 i disoccupati sono diminuiti di 21'867 unità (-14,4%).

Il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato a marzo rispetto al mese precedente di 0,3 punti, al 2,9%. Era da quattro anni che la percentuale di senza-lavoro scende sotto la soglia del 3%. Ad influire sui dati sono anche alcuni cambiamenti tecnici sul metodo di registrazione dei disoccupati, ma secondo la Seco, "la ripresa è arrivata in ogni settore".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera, tasso di disoccupazione sotto il 3% 09 aprile 2018 - 13:00 Il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato a marzo rispetto al mese precedente di 0,3 punti, al 2,9%. Era da quattro anni che la percentuale di senza-lavoro scende sotto la soglia del 3%. Ad influire sui dati sono anche alcuni cambiamenti tecnici sul metodo di registrazione dei disoccupati, ma secondo la Seco, "la ripresa è arrivata in ogni settore". A fine marzo in Svizzera risultavano iscritti agli uffici regionali di collocamento 130'413 disoccupati, ossia 13'517 in meno rispetto a febbraio, ha reso noto lunedì la Segreteria di Stato dell'economia (Seco). Rispetto allo stesso mese 2017 i disoccupati sono diminuiti di 21'867 unità (-14,4%). In Ticino il tasso di disoccupazione nel mese in rassegna è stato del 3,1%, in calo di 0,6 punti rispetto a febbraio (5'223 unità, meno 1'016), nei Grigioni dell'1,4%, in calo di 0,1 punti (1'541 unità, meno 112). Neuchâtel rimane il cantone con la quota più alta (5,3) mentre quella più bassa è a Obvaldo dove il tasso è addirittura dello 0,7%. Oliver Schärli, capo della Direzione del lavoro presso la Seco, ha definito in una conferenza telefonica lo sviluppo nel mercato del lavoro "molto buono". Così pochi disoccupati erano stati segnalati l'ultima volta nel 2015, mentre un livello così basso del tasso non veniva registrato dalla primavera del 2014. "La ripresa è arrivata ovunque" Secondo Schärli è particolarmente positivo che tutte le cifre presentino un meno, quindi ogni settore e gruppo professionale di tutte le fasce d'età e regioni. "La ripresa è arrivata ovunque, anche nel settore dell'industria delle macchine orientata all'esportazione", ha detto Schärli. Oltre ad una buona situazione economica generale e a componenti congiunturali e stagionali - rileva la Seco - sul dato di marzo hanno influito anche i cambiamenti tecnici apportati alla registrazione dei disoccupati. Quest'ultimi permettono di classificare automaticamente le mutazioni delle situazioni professionali, riducendo il lavoro di registrazione degli uffici. Secondo Schärli ciò migliora la qualità dei dati. Secondo le stime senza queste modifiche sarebbero state conteggiate nel totale circa 4'000 disoccupati in più Senza tale effetto, il numero dei disoccupati si è ridotto comunque di oltre 9'000 unità su base mensile. Circa 7'000 di queste sono legate ad aspetti stagionali, in particolare nell'edilizia, ma circa 2'000 sono "chiaramente attribuibili alla ripresa economica", ha precisato Schärli.