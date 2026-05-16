Starmer potrebbe dimettersi a favore di Burnham, media

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph.

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(Keystone-ATS) Due giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni (camera bassa del Parlamento) nel collegio elettorale di Makerfield, nel nord dell’Inghilterra, e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.

Lo scorso gennaio, Burnham aveva già tentato di candidarsi alle elezioni suppletive nel collegio elettorale di Gorton e Denton a Manchester, ma la leadership laburista aveva bloccato la candidatura.

Fonti citate dal Daily Telegraph affermano che Starmer sta valutando “tutte le opzioni” e potrebbe dimettersi volontariamente, nonostante abbia pubblicamente ribadito di essere pronto a respingere qualsiasi tentativo di sfidare la sua leadership. Tale scenario sarebbe possibile se diverse fazioni all’interno del Partito Laburista si unissero attorno a Burnham, ha aggiunto il quotidiano, che sottolinea anche come sia improbabile che Starmer si dimetta prima dell’esito delle elezioni suppletive di Makerfield.