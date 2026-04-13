Starmer, ‘Gb non sostiene blocco navale Usa allo Stretto di Hormuz’

Keystone-SDA

"Il Regno Unito non sostiene il blocco navale dello Stretto di Hormuz annunciato dal presidente americano Donald Trump". Lo ha dichiarato alla Bbc il premier britannico Keir Starmer.

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(Keystone-ATS) “Siamo stati chiari sul fatto che non ci saremmo lasciati trascinare in questa guerra”, ha ribadito il primo ministro laburista. Londra ha infatti partecipato solo ad “azioni difensive” dall’inizio del conflitto scatenato da Usa e Israele contro l’Iran, suscitando le dure critiche da parte del presidente Trump. Starmer ha sottolineato che l’obiettivo da perseguire è la riapertura dello Stretto in quanto “unico modo per far scendere i prezzi dell’energia nel più breve tempo possibile”.

Alla domanda se ritenga Trump personalmente responsabile dell’impatto sulle bollette energetiche britanniche, il premier non ha risposto direttamente, affermando che “la cosa più importante” da fare ora è quella di riunire i Paesi coinvolti nel conflitto per favorire una de-escalation e la riapertura dello Stretto.